В Киеве планируют в шесть раз увеличить количество инспекторов по парковке

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Количество работников инспекции по парковке могут увеличить до 300 человек.
Об этом сообщил Радио НВ советник мэра Киева Максим Бахматов.
Читайте также: Парковки в столице: за что могут оштрафовать
Сейчас в инспекции работает 50 человек. Пока они патрулируют центр города как самый напряженный район в плане хаотичного паркования. С расширением штата инспекторы смогут работать в других районах.
Первого января планируют запустить систему автоматической видеофиксации нарушений. По словам Бахматова, потом система также будет распознавать неправильную парковку.
Советник мэра отметил, что за прошедшие три месяца инспекторы выписали 5000 штрафов по нарушению правил парковки. Из них обжалуются в суде лишь десять, остальные водители платят.
С ноября инспекторы по парковке начали самостоятельно эвакуировать автомобили. «Киевтранспарксервис» изменил правила получения автомобиля после эвакуации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В НБУ назвали преимущества сильной гривныВчера, 14:02 - 3249 14
Маркарова рассказала о дальнейшей судьбе ПриватБанка2 ч. назад - 1199 4
Строительство «Северного потока-2» возобновили4 ч. назад - 620 4
Средняя цена на землю в регионах Украины (инфографика)Позавчера, 21:09 - 7065 4
Совет НБУ признал валютно-курсовую политику регулятора неэффективнойОколо часа назад - 661 3
В НБУ назвали преимущества сильной гривныВчера, 14:02 - 3249 14
Рада отсрочила увеличенные штрафы за ввоз "еврономера"Вчера, 16:01 - 2359 2
Кем и где работают украинские заробитчане (исследование)Вчера, 19:02 - 1829
Маркарова рассказала о дальнейшей судьбе ПриватБанка2 ч. назад - 1199 4
Xiaomi представила новый «дальнобойный» электровелосипед (фото)12 ч. назад - 943 2
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)2 ч. назад - 57
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)Позавчера, 17:10 - 809
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 639
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1797
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3671 1