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В Киеве планируют в шесть раз увеличить количество инспекторов по парковке

В Киеве планируют в шесть раз увеличить количество инспекторов по парковке

Количество работников инспекции по парковке могут увеличить до 300 человек.

Об этом сообщил Радио НВ советник мэра Киева Максим Бахматов.

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Сейчас в инспекции работает 50 человек. Пока они патрулируют центр города как самый напряженный район в плане хаотичного паркования. С расширением штата инспекторы смогут работать в других районах.

Первого января планируют запустить систему автоматической видеофиксации нарушений. По словам Бахматова, потом система также будет распознавать неправильную парковку.

Советник мэра отметил, что за прошедшие три месяца инспекторы выписали 5000 штрафов по нарушению правил парковки. Из них обжалуются в суде лишь десять, остальные водители платят.

С ноября инспекторы по парковке начали самостоятельно эвакуировать автомобили. «Киевтранспарксервис» изменил правила получения автомобиля после эвакуации.

По материалам НВ
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