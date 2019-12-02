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Совет НБУ признал валютно-курсовую политику регулятора неэффективной

Совет НБУ признал валютно-курсовую политику регулятора неэффективной

Совет Национального банка Украины, который является органом, которому отчитывается Нацбанк, рекомендовал правлению НБУ задействовать все средства для снижения учетной ставки, а также раскритиковал существенное укрепление курса гривны.

Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в FACEBOOK.

В частности, Совет НБУ остро раскритиковал политику правления Нацбанка.

«Признать деятельность Правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной не отвечающей вызовам современного развития Украины», — сообщили в Совете НБУ.

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Там рекомендовали правлению Нацбанка «задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Национального банка Украины», то есть активнее снижать размер учетной ставки.

Также в Совете НБУ рекомендовали обновить стратегию управления золотовалютными резервами, включая график их пополнения путем выкупа валюты с рынка. Кроме этого, правление Нацбанка должно проанализировать сценарий внезапного выхода нерезидентов из государственных ценных бумаг и воздействие такого выхода на валютный рынок.

«Дать оценку реального обменного/реального эффективного обменного курса (переоценка/недооценка) относительно расчетного равновесного уровня», — рекомендовали в совете Нацбанка.

По материалам Finance.UA
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