Porsche объявила о разработке четырехмоторного вседорожника

В линейке Porsche появится электрический внедорожник с инновационной системой управления тягой. Сейчас компания разрабатывает специальное программное обеспечение для синхронизации работы четырёх электромоторов, которое повысит стабильность и безопасность полноприводных автомобилей в сложных погодных условиях.

Инженеры Porsche работают над инновационной системой полного привода на основе четырёх электромоторов. Каждый электродвигатель будет приводить в движение одно колесо – по оценке Porsche, подобная схема позволит вседорожникам нового типа поворачивать «на снегу, как по рельсам».

В Porsche считают, что у четырёхмоторной схемы есть ряд преимуществ относительно традиционных транспортных средств с одним ДВС и системой дифференциалов. Крутящий момент с электродвигателя может передаваться на нужное колесо мгновенно, что позволит выпустить транспортное средство с постоянной нейтральной поворачиваемостью.

Специалист Porsche Engineering Ульф Хинце сравнил новую архитектуру полного привода со схемой, «с отдельной педалью газа для каждого колеса».

Компания Porsche тестировала программное обеспечение для синхронизации четырёх электромоторов на протяжении двух зим. Чтобы усложнить задачу, инженерам запретили устанавливать дополнительные датчики на колёсах. В итоге немецкой фирме удалось настроить интеллектуальную систему полного привода, которая отслеживает степень ускорения, угол поворота рулевого колеса, вероятность возникновения заноса и может деликатно вмешиваться в управление автомобилем, добавляя или уменьшая тягу отдельных колёс.

Четырёхмоторную схему с системой контроля вектора тяги использует хорватская фирма Rimac. Электроника позволяет менять крутящий момент между колёсами до 100 раз в секунду, совмещая функции системы стабилизации, антипробуксовочной и антиблокировочной системы. В настоящий момент Porsche владеет 15,5 процента акций Rimac.

В Porsche подчеркнули, что скоро инновационная схема найдёт применение в серийном автомобиле. Какая модель станет первенцем четырёхмоторной архитектуры, уточнять не стали, но им вполне может оказаться Macan следующего поколения. Впрочем, как бы там ни было, инженеры немецкой фирмы довольны итогами испытаний и уверены, что «электрокары с четырьмя двигателями скоро перестанут быть экзотикой».