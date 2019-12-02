0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 61 0

Porsche объявила о разработке четырехмоторного вседорожника

Porsche объявила о разработке четырехмоторного вседорожника

В линейке Porsche появится электрический внедорожник с инновационной системой управления тягой. Сейчас компания разрабатывает специальное программное обеспечение для синхронизации работы четырёх электромоторов, которое повысит стабильность и безопасность полноприводных автомобилей в сложных погодных условиях.

Инженеры Porsche работают над инновационной системой полного привода на основе четырёх электромоторов. Каждый электродвигатель будет приводить в движение одно колесо – по оценке Porsche, подобная схема позволит вседорожникам нового типа поворачивать «на снегу, как по рельсам».

В Porsche считают, что у четырёхмоторной схемы есть ряд преимуществ относительно традиционных транспортных средств с одним ДВС и системой дифференциалов. Крутящий момент с электродвигателя может передаваться на нужное колесо мгновенно, что позволит выпустить транспортное средство с постоянной нейтральной поворачиваемостью.

Специалист Porsche Engineering Ульф Хинце сравнил новую архитектуру полного привода со схемой, «с отдельной педалью газа для каждого колеса».

Компания Porsche тестировала программное обеспечение для синхронизации четырёх электромоторов на протяжении двух зим. Чтобы усложнить задачу, инженерам запретили устанавливать дополнительные датчики на колёсах. В итоге немецкой фирме удалось настроить интеллектуальную систему полного привода, которая отслеживает степень ускорения, угол поворота рулевого колеса, вероятность возникновения заноса и может деликатно вмешиваться в управление автомобилем, добавляя или уменьшая тягу отдельных колёс.

Четырёхмоторную схему с системой контроля вектора тяги использует хорватская фирма Rimac. Электроника позволяет менять крутящий момент между колёсами до 100 раз в секунду, совмещая функции системы стабилизации, антипробуксовочной и антиблокировочной системы. В настоящий момент Porsche владеет 15,5 процента акций Rimac.

В Porsche подчеркнули, что скоро инновационная схема найдёт применение в серийном автомобиле. Какая модель станет первенцем четырёхмоторной архитектуры, уточнять не стали, но им вполне может оказаться Macan следующего поколения. Впрочем, как бы там ни было, инженеры немецкой фирмы довольны итогами испытаний и уверены, что «электрокары с четырьмя двигателями скоро перестанут быть экзотикой».

По материалам BIN
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.