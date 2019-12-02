ЕБРР озвучил претензии к Украине из-за ПриватБанка

Неопределенная ситуация с ПриватБанком снижает доверие к Украине со стороны международных финансовых организаций.

Об этом сказал вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Ален Пилу во время дискуссии в рамках конференции “Украина: большие надежды” в Лондоне.

После выступления торгового представителя Украины Тараса Качки, который заверил, что правительство Украины не находится под влиянием бизнесмена Игоря Коломойского, Ален Пилу отметил, что международным партнерам не хватает уверенности в этом.

“Нужно прекратить жить с противоречивыми сигналами (которые поступают из Украины. – Ред.), прежде всего, относительно Привата”, – заявил он.

Представитель руководства ЕБРР отметил, что в банке слышали заявления украинского руководства, которое опровергает свою связь с Коломойским.

“Да, я знаю, что говорил Зеленский послам G7. Однако мы должны знать, что произойдет, если украинский суд развернет приватизацию ПриватБанка”, – отметил он.

Вторым признаком проблем Ален Пилу считает недостаточную активность государства по возврату выведенных активов ПриватБанка: “Мы должны видеть, что правительство Украины поддерживает усилия правления ПриватБанка по возврату пропавших активов банка. И, кстати, это касается не только этого банка. Ведь если из Привата испарилось $5,5 млрд, то из всей банковской системы – $15 млрд. И мы должны видеть прогресс в расследовании уголовных дел – или в Украине, или за рубежом”.

Третий момент, который назвал вице-президент ЕБРР, – изменения в правлениях государственных банков.

“Что касается государственных банков, движения относительно их правлений беспокоят”, – пояснил Пилу, выразив надежду, что органы госбанков останутся профессиональными.