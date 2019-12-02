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Португалия не будет запрещать Huawei развивать инфраструктуру 5G в стране

Португалия не будет запрещать Huawei развивать инфраструктуру 5G в стране

Португалия будет руководствоваться исключительно рыночными критериями отбора участников конкурса на создание инфраструктуры 5G в стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Огусто Сантос Сильва во время совместной с госсекретарем США пресс-конференции, сообщает Xinhua.

“Сантос Сильва сказал, что Португалия не будет отказывать ни одной компании в разрешении на участие в запланированном государственном тендере на создание сети 5G”, – пишет Xinhua.

По его словам, Лиссабон будет руководствоваться строгими внутренними и европейскими нормами и приветствовать все иностранные инвестиции. “В правительстве Португалии заверили, что не будут выбирать инвесторов на почве национальности, и что рынок определяется на основе самых выгодных бизнес-условий”, – говорится в материале.

Xinhua отмечает, что конкурс на выделение частот 5G будет проведен в Португалии в следующем году.

Напомним, уполномоченные органы Канады уже долгое время изучают, стоит ли допускать Huawei к конкурсу на создание инфраструктуры 5G из-за опасения, что Huawei может быть использована Пекином для осуществления шпионской деятельности.

В самой компании неоднократно подчеркивали, что китайские власти не имеют никакого влияния на принятие решений в Huawei.

Ранее компания Huawei была вытеснена с американского рынка, а правительства Австралии и Новой Зеландии запретили ей строить сети 5G.

По материалам УКРИНФОРМ
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