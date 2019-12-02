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Рада ликвидировала "площадки Яценко"

Рада ликвидировала "площадки Яценко"

Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект 2047-Д, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости, известной как “площадки Яценко”.

За соответствующее решение проголосовали 338 депутатов.

Ранее именно комитетское голосование за законопроект 2047-Д фигурировало в скандале о 30 тысячах долларов, которые якобы предлагали депутатам “Слуги народа” за бойкотирование инициативы о ликвидации авторизованных площадок.

“К девяти страницам закона предложили 1001 поправку – такой интерес вызвал законопроект в зале. Из них 116 учтены полностью, частично или по сути”, – сказал народный депутат Ярослав Железняк (фракция “Голос”), представляя документ в парламенте.

При этом Рада поддержала поправку №664 народного депутата Алексея Гончаренко (“Европейская солидарность”), которая предусматривает бесплатный доступ, внесение и проверку информации в Единой базе на безвозмездной основе.

“Доступ, внесение, проверка информации из/в Единую базу происходит бесплатно. Формирование электронных справок о рыночной стоимости объекта недвижимости происходит бесплатно”, – говорится в поправке.

О чем говорится в законопроекте:

1. С момента, когда Верховная Рада окончательно примет проект, а президент его подпишет, “авторизованные электронные площадки” исчезнут из процесса подачи отчета оценщиками в Единую базу данных отчетов об оценке.

То есть четыре площадки — “Реестр оценки”, “Оценка.online”, “Экспресс-оценка” и “Профессиональная оценка” — не смогут зарабатывать по миллиону в день и, скорее всего, будут ликвидированы, потому что их “уникальные” услуги никому не понадобятся.

2. С 1 января 2020 года упрощается модель оценки объектов недвижимости. У граждан будет возможность получить справку об автоматической оценке объекта недвижимости из Единой базы Фонда госимущества без привлечения оценщика.

Раньше это можно было сделать только через оценщика. Теперь он понадобится только тогда, когда гражданин не согласится с оценкой, сформированной автоматически.

3. Вводится порог на оценку, осуществляемую оценщиком. Так, стоимость объекта недвижимости не может отличаться на 25% больше или меньше от суммы, которую определяет Единая база.

4. Нотариусы получат бесплатный доступ к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке недвижимости.

По материалам Економічна Правда
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