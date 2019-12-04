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Microsoft выпустит дешевую версию Xbox

Microsoft выпустит дешевую версию Xbox

Издание TheVerge, ссылаясь на источники, осведомленные о планах Microsoft, сообщило, что на данный момент компания планирует выпустить сразу две новые приставки Xbox к рождественскому сезону продаж следующего года.

Так, вместе с приставкой высокого класса Project Scarlett компания выпустит менее мощную, однако более дешевую консоль под названием Lockhart. Напомним, что об ухудшенной версии приставки ходили слухи еще год назад.

Но буквально летом неофициальные источники сообщили, что компания отказалась выпускать сразу две приставки нового поколения и приняла решение выпустить одну топовую консоль в конце 2020 года. Сейчас же, в сети снова появились данные о Lockhart от таких проверенных источников, как TheVerge, а также Kotaku, получивший подтверждение от сразу четырех осведомленных инсайдеров. Сообщается, что Lockhart будет являться аналогом Scarlett, однако более доступным и без привода для оптических дисков.

По материалам bigmir.net
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