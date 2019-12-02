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"Интергал-Буд" о ситуации с "Укрбудом": зафиксированных договоренностей пока нет

"Интергал-Буд" о ситуации с "Укрбудом": зафиксированных договоренностей пока нет

В компании “Интергал-Буд” заявили, что действительно рассматривают возможность завершения проектов “Укрбуда”, но какие-либо зафиксированные договоренности сейчас отсутствуют.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“С учетом масштабов ситуации, количества пострадавших и возможного серьезного удара по рынку первичной недвижимости, мы осознаем, что решение указанной проблемы может быть только комплексным, то есть компания готова взять на себя обязательства по завершению всех 26 строящихся жилых объектов (80% из которых имеют отрицательный баланс)”, – говорится в сообщении.

В компании добавили, что “и государство не может оставаться в стороне и должно отреагировать на обращения и акции протеста обманутых покупателей “Укрбуда”.

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“Для того, чтобы частный инвестор имел возможность завершить строительство объектов “Укрбуда”, необходимо содействие и участие государственных органов в следующих вопросах:

Получение недостающей разрешительной документации по объектам Укрбуда

Гарантия отсутствия претензий по существующим уголовным делам к новому застройщику

Снятие арестов и других, блокирующих строительство, вопросов относительно площадок Укрбуда

Подключение объектов к инженерным коммуникациям и ввод в эксплуатацию”, – заявили в “Интергал-Буд”.

Отмечается, что компания в случае поддержки и содействия государства в этих вопросах будет готова приступить к финансовому, техническому и юридическому аудиту строительных площадок для проверки ранее предоставленной акционерами “Укрбуда” финансово-аналитической информации.

По данным ЭП, компанией “Интергал-Буд” владеет народный депутат 8-го созыва от партии “Відродження” Владимир Зубик.

По материалам Економічна Правда
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