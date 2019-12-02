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Нардепы приняли за основу проект закона о признании лиц без гражданства

Нардепы приняли за основу проект закона о признании лиц без гражданства

Народные депутаты Украины приняли за основу проект закона о признании лиц без гражданства.

Соответствующее решение поддержал 361 народный депутат Украины.

Проект Закона №2335 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно признания лицом без гражданства предусматривает процедуры признания такого лица – лицом без гражданства.

В дальнейшем это позволит для таких лиц законно находиться на территории Украины, получить документ, удостоверяющий их личность и подтверждающий законность проживания на территории Украины – вид на жительство и удостоверение лица без гражданства для выезда за границу.

Кроме того, при условии проживания на территории Украины в указанном статусе более 2 лет лицо сможет получить разрешение на иммиграцию и вид на жительство.

Также проектом предусмотрены изменения в Закон Украины “О занятости населения” для предоставления возможности лицам без гражданства реализовать право на труд и надлежащие условия жизни.

Также парламентарии сократили наполовину сроки подготовки законопроекта ко второму чтению.

По материалам УНН
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