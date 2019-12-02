Кем и где работают украинские заробитчане (исследование)

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Среди причин, побуждающих искать работу за рубежом, на первом месте украинцы называют уровень заработной платы.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Info Sapiens.
Менее важны для украинских заробитчан официальное трудоустройство, подробная информация о работодателе, условия труда, проживания и сфера занятости.
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Чаще всего украинские мигранты работают:
ТОП-5 стран, куда украинцы хотят на заработки:
Кстати, на Finance.ua есть сервис подбора кредита до зарплаты. Этот сервис позволяет бесплатно, без справок и поручителей подобрать лучшие условия кредита до зарплаты онлайн.
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