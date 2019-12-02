Кем и где работают украинские заробитчане (исследование)

Среди причин, побуждающих искать работу за рубежом, на первом месте украинцы называют уровень заработной платы.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Info Sapiens.

Менее важны для украинских заробитчан официальное трудоустройство, подробная информация о работодателе, условия труда, проживания и сфера занятости.

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Чаще всего украинские мигранты работают:

24% – работа, соответствующая квалификации по образованию;

17% – домашняя работа (уход за детьми, уборка помещений);

15% – строительные и реставрационные работы;

12% – сельскохозяйственные работы/работа в гостиничном бизнесе;

11% – низкоквалифицированный труд на производстве, фабрике, заводе;

10% – работа в ресторане, кафе и работа в транспортной или коммуникационной сфере;

9% – торговля;

7% – согласны работать на любой работе.

ТОП-5 стран, куда украинцы хотят на заработки:

Германия – 43% опрошенных;

Польша – 35%;

Чехия – 23%;

Италия – 19%;

Канада – 10%.

Справка Finance.ua:

Согласно опросу OLX Работа, большинство украинских мигрантов (80%) имеют желание работать за границей с зарплатой более $1 тыс.

Наиболее активно на заработки едут украинцы в возрасте 35-45 лет с высшим образованием, которые имеют семьи, но не могут их обеспечить.

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