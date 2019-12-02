BMW показал гибридный спорткар (фото)

Итальянское подразделение BMW представило специальную версию i8 LimeLight Edition.

Об этом сообщает портал Motor.

“Итальянское подразделение BMW совместно с ателье Alcantara SpA подготовило специальную версию i8 LimeLight Edition. Автомобиль покрашен в лаймовый цвет, а его салон подсвечивается синим”, – говорится в сообщении.

Автомобиль имеет полуторалитровый двигатель V3 и электромотор. Суммарная отдача агрегатов составляет 374 лошадиных силы. Автомобиль может разогнаться с 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.



Фото: BMW

По данным BMW, гибрид тратит лишь 2,1 литра топлива на 100 километров.

Отмечается, что особенностью i8 LimeLight Edition, помимо яркой окраски, является использование экологической синтетической замши от Alcantara SpA.



Фото: BMW