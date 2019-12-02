BMW показал гибридный спорткар (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Итальянское подразделение BMW представило специальную версию i8 LimeLight Edition.
Об этом сообщает портал Motor.
“Итальянское подразделение BMW совместно с ателье Alcantara SpA подготовило специальную версию i8 LimeLight Edition. Автомобиль покрашен в лаймовый цвет, а его салон подсвечивается синим”, – говорится в сообщении.
Автомобиль имеет полуторалитровый двигатель V3 и электромотор. Суммарная отдача агрегатов составляет 374 лошадиных силы. Автомобиль может разогнаться с 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.
Фото: BMW
По данным BMW, гибрид тратит лишь 2,1 литра топлива на 100 километров.
Отмечается, что особенностью i8 LimeLight Edition, помимо яркой окраски, является использование экологической синтетической замши от Alcantara SpA.
Фото: BMW
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"Добудуйте!" — под офисом Зеленского митингуют инвесторы "Укрбуда"Вчера, 10:29 - 2875 34
Почему доллар падает, а цены нет - объяснение МинэкономикиВчера, 12:00 - 6024 10
Дороги из отходов: в Украине разрешили строить дороги из шлаков и золыВчера, 08:44 - 2680 9
Киевводоканал утвердил новые взносы: за что придется заплатитьВчера, 08:37 - 1436 8
В НБУ назвали преимущества сильной гривныВчера, 14:02 - 2151 6
Почему доллар падает, а цены нет - объяснение МинэкономикиВчера, 12:00 - 6024 10
Мировой кризис: эксперт рассказал, как он повлияет на курс гривны (видео)Вчера, 13:00 - 4428
"Добудуйте!" — под офисом Зеленского митингуют инвесторы "Укрбуда"Вчера, 10:29 - 2875 34
Дороги из отходов: в Украине разрешили строить дороги из шлаков и золыВчера, 08:44 - 2680 9
В НБУ назвали преимущества сильной гривныВчера, 14:02 - 2151 6
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)Позавчера, 17:10 - 674
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 603
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1759
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3607 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 5108 3