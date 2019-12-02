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НБУ в ноябре купил на межбанке $867,8 миллиона

НБУ в ноябре купил на межбанке $867,8 миллиона

Национальный банк Украины в ноябре 2019 года приобрел на межбанковском валютном рынке 867,8 млн долларов США.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что с 4 по 8 ноября 2019 года Нацбанк купил 372 млн долларов. С 11 по 15 ноября регулятор приобрел 191,8 млн долларов, с 18 по 22 ноября – 120 млн долл. и с 25 по 29 ноября – 184 млн долл. В ноябре регулятор не продавал валюту на межбанке.

НБУ с начала 2019 года приобрел на валютном рынке 5,479 млрд долларов США, продал — 479,23 млн долларов США.

По материалам УКРИНФОРМ
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