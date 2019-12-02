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Всемирный Банк снизил прогноз цены на нефть

Всемирный Банк снизил прогноз цены на нефть

Всемирный банк снизил прогноз цены на нефть в 2020 году до $ 58 с $ 65 за баррель.

Об этом сообщает ТАСС.

«Прогнозируется некоторое снижение цен на сырую нефть (средневзвешенная по маркам Brent, WTI и Dubai) с $60 за баррель в 2019 году до $58 в 2020 году – существенная корректировка вниз по сравнению с апрельским прогнозом (65 за баррель)», – отмечается в докладе.

Также указывается, что за период с января по сентябрь 2019 года цены на нефть упали на 14% в годовом выражении на фоне замедления темпов роста мировой экономики.

«Ожидаемые объемы спроса на 2019 и 2020 годы пересмотрены вниз с учетом сниженного прогноза глобального роста. Что касается предложения, несмотря на скромный рост добычи в США в 2019 году на сегодняшний день, к 2020 году ожидается его существенный рост благодаря введению в эксплуатацию новых нефтепроводов», – говорится в докладе.

Прогноз предусматривает, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти будет действовать и в 2020 году.

По материалам Mind
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