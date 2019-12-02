По информации на 12:30, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (35,105 млн и 38,501 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 34), максимальный курс продажи доллара 26,48 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,87-23,88 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 74 активные заявки по доллару на сумму 73,606 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

23,8800 – 10 000

23,8700 – 10 000

23,8500 – 10 000

23,8500 – 21 000

23,8500 – 30 000

23,8400 – 30 125

23,8400 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,8500 – 27 777

23,8500 – 30 000

23,8500 – 23 000

23,8500 – 50 000

23,8500 – 5 000

23,8500 – 23 000

23,8500 – 15 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,0597 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,8236 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.