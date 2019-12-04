Мировая торговля продолжает снижать темпы роста — исследование

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В течение следующих трех месяцев глобальная торговля продолжит замедление. Об этом свидетельствует индекс “Барометр глобальной торговли” (Global Trade Barometer — GTB) немецкой логистической компании DHL, который оценивает текущее состояние и ближайшие перспективы развития мировой торговли.
Согласно анализу DHL, значение индекса GTB снизилось к концу ноября до 45 пунктов против результатов сентября. Уровень ниже 50 указывает на сокращение рынка.
“Это означает, что мировая торговля продолжает терять темпы, хотя и незначительно. В отличие от предыдущих обновлений, тенденция к снижению в значительной степени умеренная и устойчивая, что не указывает ни на ускорение снижения, ни на снижение”, — говорится в пресс-релизе компании.
В DHL отмечают, что во всех странах, в которых проводилось исследование, за исключением Индии, наблюдается замедление индекса и рекордных показателей ниже порога в 50 пунктов без роста. Так, значение регионального субиндекса Индии выросло на 5 пунктов до 54.
Больше всего снизились субиндексы для Японии (– 5 пунктов) и Великобритании (– 4 пункта). Для китайского и немецкого рынка индекс упал на три пункта, Южной Кореи — на два, США — на один.
В отраслевом разрезе значение субиндекса, оценивающего перспективы рынка морского фрахта, опустилось на 2 пункта — до 46 пунктов. Индекс отрасли авиаперевозок снизился на 3 пункта — до 42 пунктов.
Несмотря на это, DHL оценивает текущую ситуацию довольно оптимистично.
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