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Ford будет выпускать запчасти из кофейных отходов McDonald's

Ford будет выпускать запчасти из кофейных отходов McDonald's

Отходы от кофе обычно выбрасываются в мусор или используются в качестве удобрения, но McDonald’s и Ford нашли для них другое применение.

Об этом сообщает CNBC.

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При нагревании и смешивании кофейных отходов с пластиком можно получить композитный материал, который затем может быть использован в автомобилестроении.

Сначала Ford планирует использовать его для внутренней отделки автомобиля и для изготовления деталей, находящихся под капотом. Новый материал уменьшит вес запчастей на 20%, что в дальнейшем сэкономит топливо и на четверть сократит затраты энергии на их производство.

Первым автокомпонентом с использованием указанного материала будет внутренний корпус для фары. Ожидается, что они будут установлены на автомобиль представительского класса Lincoln Continental. Для изготовления одного корпуса для фары нужны отходы от 300 000 зерен кофе.

Разработчики убеждают, что такие детали будут более долговечны, чем другие, поскольку композитный материал меньше нагревается

В планах McDonald’s поставлять «большую часть» своих кофейных отходов в Ford. В 2018 году только в США гигант быстрого питания продал около 822 млн чашек кофе.

По материалам Mind
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