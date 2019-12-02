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Как часто клиенты ПриватБанка платят гаджетами

Как часто клиенты ПриватБанка платят гаджетами

Каждую пятую безналичную покупку клиенты ПриватБанка оплачивают с помощью смартфонов или других NFC-гаджетов.

Об этом сообщил член правления ПриватБанка Андрей Гриценюк, передает пресс-служба банка.

По данным банка, украинцы ежедневно оплачивают:

  • обычными карточками – 1 млн покупок;
  • с помощью NFC-устройств – смартфонов или смарт-часов – 310 тысяч покупок.
  • бесконтактными банковскими картами – 221 тыс. покупок (каждая шестая оплата)

Карты для тех, кто много тратит

В целом ежедневно почти половину покупок клиенты ПриватБанка осуществляют бесконтактно.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк ввел оплату покупок с помощью смартфонов и цифровых кошельков Apple Pay и Google Pay в 2018 году.
  • В “Черную пятницу” (29 ноября) через сеть торговых терминалов ПриватБанка было оплачено 4,5 млн покупок на сумму 1,3 млрд грн.
По материалам Finance.UA
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