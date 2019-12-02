Как часто клиенты ПриватБанка платят гаджетами

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Каждую пятую безналичную покупку клиенты ПриватБанка оплачивают с помощью смартфонов или других NFC-гаджетов.
Об этом сообщил член правления ПриватБанка Андрей Гриценюк, передает пресс-служба банка.
По данным банка, украинцы ежедневно оплачивают:
В целом ежедневно почти половину покупок клиенты ПриватБанка осуществляют бесконтактно.
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