В НБУ назвали преимущества сильной гривны

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Укрепление курса гривны к доллару в 2019 году является позитивным процессом, который свидетельствует об увеличении доверия к национальной валюте Украины.
Об этом заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметил Чурий, призывы прекратить ревальвацию административным путем – это своего рода проявление комплекса неполноценности, нежелание видеть гривну полноценной валютой, которая может не только ослабляться, но и укрепляться.
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По его словам, валюта, которая может только ослабляться, не имеет доверия, не используется для долгосрочных сбережений и приводит к долларизации экономики. Соответственно тогда никогда не будет и дешевых кредитов в гривне. В мире нет ни одного примера успешной страны с долларизированной экономикой, добавил он.
В свою очередь заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил, что курс влияет на различные секторы экономики по-разному: кому-то хорошо, кому-то – хуже. По его словам, с одной стороны, экспортеры жалуются на ревальвацию, а с другой – инвестиционный импорт оборудования для них и для других производителей становится дешевле. Кроме того, также легче конкурировать за рабочую силу с той же Польшей.
Он также добавил: если глубже проанализировать ситуацию, то у экспортеров, особенно у работающих на товарных рынках, большая часть себестоимости их продукции также привязана к валюте, в среднем-где-то до 50%.
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