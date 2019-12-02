В НБУ назвали преимущества сильной гривны

Укрепление курса гривны к доллару в 2019 году является позитивным процессом, который свидетельствует об увеличении доверия к национальной валюте Украины.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Чурий, призывы прекратить ревальвацию административным путем – это своего рода проявление комплекса неполноценности, нежелание видеть гривну полноценной валютой, которая может не только ослабляться, но и укрепляться.

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По его словам, валюта, которая может только ослабляться, не имеет доверия, не используется для долгосрочных сбережений и приводит к долларизации экономики. Соответственно тогда никогда не будет и дешевых кредитов в гривне. В мире нет ни одного примера успешной страны с долларизированной экономикой, добавил он.

В свою очередь заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил, что курс влияет на различные секторы экономики по-разному: кому-то хорошо, кому-то – хуже. По его словам, с одной стороны, экспортеры жалуются на ревальвацию, а с другой – инвестиционный импорт оборудования для них и для других производителей становится дешевле. Кроме того, также легче конкурировать за рабочую силу с той же Польшей.

Он также добавил: если глубже проанализировать ситуацию, то у экспортеров, особенно у работающих на товарных рынках, большая часть себестоимости их продукции также привязана к валюте, в среднем-где-то до 50%.