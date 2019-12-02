Нацбанк считает, что за акции возле домов Смолия и Рожковой платит Коломойский

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В Национальном банке считают, что митинги под стенами НБУ и под домами главы и первого заместителя главы являются проплаченными мероприятиями со стороны экс-владельцев выведенных с рынка банков.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
“Несколько недель продолжается целенаправленная атака на Национальный банк: проплаченные митинги под стенами НБУ, митинги под зданиями главы и первого заместителя главы, заказные спекуляции и клевета в СМИ. По нашему мнению, эта атака проплачена экс-владельцами выведенных с рынка банков, в частности, Игорем Коломойским. Но организаторы стараются подать эти акции как народное волеизъявление”, – говорится в сообщении.
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