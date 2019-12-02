0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 157 0

Нацбанк считает, что за акции возле домов Смолия и Рожковой платит Коломойский

Нацбанк считает, что за акции возле домов Смолия и Рожковой платит Коломойский

В Национальном банке считают, что митинги под стенами НБУ и под домами главы и первого заместителя главы являются проплаченными мероприятиями со стороны экс-владельцев выведенных с рынка банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

“Несколько недель продолжается целенаправленная атака на Национальный банк: проплаченные митинги под стенами НБУ, митинги под зданиями главы и первого заместителя главы, заказные спекуляции и клевета в СМИ. По нашему мнению, эта атака проплачена экс-владельцами выведенных с рынка банков, в частности, Игорем Коломойским. Но организаторы стараются подать эти акции как народное волеизъявление”, – говорится в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в поселке под Киевом, где живет глава НБУ Яков Смолий, началась акция протеста тех самых людей, которые стоят у стен НБУ с громкоговорителями, акустической системой, плакатами и даже военной палаткой.
По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.