0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

Tesla ускоряет старт продаж Model Y

Tesla ускоряет старт продаж Model Y

Компания Tesla планирует начать продажи электрического кроссовера Model Y уже в первом квартале 2020 года.

Об этом сообщает тайванское издание Money со ссылкой на местных поставщиков деталей для электрокаров Tesla.

Судя из информации, в этот же период на рынок выйдет Tesla Semi, но электрофура поступит в продажи лимитированным тиражом. То есть сразу два продукта американской марки могут пойти в серию примерно на полгода раньше от изначального плана.

При этом сам Илон Маск ранее заявлял, что поставки электрического кросовера стартуют только летом 2020 года.

“Мы опережаем график подготовки к Model Y во Фремонте, и мы перенесли график запуска на лето 2020 года. В авто может быть что-то для улучшения, но мы уверены в запуске летом 2020”, – сказал Маск.

Тем не менее последние инсайдерские сведения от тайванских источников доказывают, что продажи могут начаться значительно раньше и Tesla на целых полгода опередит свои изначальные планы. Это должно серьезно повысить продажи американской марки, поскольку кроссовер должен стать вторым рыночным прорывом Tesla после Model 3.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.