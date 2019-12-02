Tesla ускоряет старт продаж Model Y

Компания Tesla планирует начать продажи электрического кроссовера Model Y уже в первом квартале 2020 года.

Об этом сообщает тайванское издание Money со ссылкой на местных поставщиков деталей для электрокаров Tesla.

Судя из информации, в этот же период на рынок выйдет Tesla Semi, но электрофура поступит в продажи лимитированным тиражом. То есть сразу два продукта американской марки могут пойти в серию примерно на полгода раньше от изначального плана.

При этом сам Илон Маск ранее заявлял, что поставки электрического кросовера стартуют только летом 2020 года.

“Мы опережаем график подготовки к Model Y во Фремонте, и мы перенесли график запуска на лето 2020 года. В авто может быть что-то для улучшения, но мы уверены в запуске летом 2020”, – сказал Маск.

Тем не менее последние инсайдерские сведения от тайванских источников доказывают, что продажи могут начаться значительно раньше и Tesla на целых полгода опередит свои изначальные планы. Это должно серьезно повысить продажи американской марки, поскольку кроссовер должен стать вторым рыночным прорывом Tesla после Model 3.