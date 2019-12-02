Межбанк: четверг не даст рынку скучать

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Четверг продолжит тенденции этой недели на валютном рынке и опять не даст скучать ни банкам, ни клиентам, ни Нацбанку. Но если в среду на поведение межбанка достаточно активно влияли нерезиденты (они закрывали свои покупки ОВГЗ аукциона вторника), то сегодня фактически местные компании реального сектора и Нацбанк будут играть основную роль в курсообразовании.
Причем курсовые интересы крупных местных клиентов сегодня очень разнонаправлены.
По нашей информации, на торги в четверг выйдут не только страдающие от низкого курса крупные аграрии и металлурги, но и несколько крупных покупателей из числа ритейлеров. Они неплохо “напродавались” импортных товаров в период “черной пятницы” и сегодня они хотят окончательно рассчитаться по ним с зарубежными поставщиками. В сочетании с периодом покупки валюты “дочками” иностранных компаний под вывод дивидендов – это увеличит спрос на валюту 5 декабря.
С другой стороны – особого спроса на валюту, кроме этих разовых крупных покупок импортеров продуктов, бытовой техники и гаджетов – не будет, что заставит и продавцов валюты быть достаточно покладистыми и сговорчивыми по курсу.
Наличный рынок продолжает оставаться союзником гривны и постепенно снижает котировки, а общий настрой участников рынка на дальнейшее падение валютных котировок сохраняется.
В выигрыше от этой ситуации НБУ, который продолжит выкупать излишек доллара на торгах и пополнять резервы. Это и спасает сейчас валюту от ситуативного проседания к уровням 23,50-23,70 гривен за доллар.
Мы ожидаем на 5 декабря разнонаправленное движение котировок в течение сессии с коридором по доллару в пределах 23,80 — 24,00 гривен при объемах операций $180-220 млн и совершении до 470-500 сделок.
Спекулянты будут пытаться “покачать” котировки, подстраиваясь под действия крупных игроков, но в основном будут зарабатывать в формате “в две стороны”.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,88 / 23,90
евро – 26,50 / 26,52
российский рубль – 0,3736 / 0,3741
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