Межбанк: первую скрипку сыграли крупные игроки

Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – среда на валютном рынке прошла достаточно сложно, но все же с позитивным настроем для гривны. Активно поработали на рынке как крупные местные клиенты и нерезиденты,так и спекулянты.

Статистика операций за счет фактора расчетов инвесторов по результатам вчерашнего аукциона по ОВГЗ ожидаемо выросла. Но первую скрипку по курсообразованию сыграли действия крупных местных игроков и самого Нацбанка.

В самом начале сессии спекулянты пытались «покачать» курс с общим трендом на снижение валютных котировок, но основная часть участников рынка не поддержала их и уже после 11 часов спекулянты перешли в формат работы «в две стороны».

Сложность возникала при выходах на рынок крупных местных клиентов. Видимо экспортеры уже потратили почти всю имеющуюся у них гривну от возмещений НДС и сегодня они стали очень заметны в продаже достаточно больших объемов валюты. Именно их неравномерные выходы с продажей валюты, а затем такие же быстрые уходы с рынка – существенно влияли на ход торгов и поведение курса.

НБУ оставался основным «универсальным» покупателем доллара и по информации участников торгов был замечен как минимум дважды с интервенциями на межбанке. Регулятор выкупал почти весь избыток предложения, снова применяя «тихую» форму операций на рынке, используя Matching. По наблюдениям дилеров он в первый раз купил дежурные $30 млн, а затем (после очередных выходов крупных продавцов ) – докупил еще не менее $20-35 млн. Пока НБУ выкупал излишек предложения – курс держался, но после окончания активной фазы торгов и окончательно ухода Нацбанка с межбанке – доллар просел к уровню 23,88/23,90 гривен к 17 часам.

Ход торгов:

Стартовал межбанк с уровня 23,94/23,96 гривен за доллар, что изначально было практически на уровне вчерашнего закрытия 23,945/23,965. В первые два часа сессии предложение периодически превышало спрос и Нацбанк выкупил первые $30 млн. По факту на 11:00 котировки находились в пределах 23,93/23,95 гривен за доллар, а к 12 часам просели до 23,92/23,94. Крупные местные игроки и нерезиденты снова и снова выходили с продажей валюты и на фоне достаточно вялого спроса – это грозило новым обвалом курса к цели 23,80 гривен. Спас доллар НБУ, который опять выкупал его на межбанке и не давал котировкам сильно просесть. На обед участники рынка ушли при котировках 23,92/23,94 гривен, но как только регулятор ушел с межбанка – котировки пошли вниз. Объемы предложения уже были низкими и регулятор перестал “помогать” продавцам. При отсутствии спроса курс опустился до 23,915/23,935 к 14:00 , а затем постепенно доллар подешевел до 23,88/23,90 к концу сессии.

Главные события 4 декабря на межбанке:

1) Доллар подешевел на 6 копеек – с утренних 23,94/23,96 гривен до 23,88/23,90 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но не менее двух раз был вынужден выкупать доллар через Matching. Купил всего, по нашей информации, не менее $50-65 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,9330 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 5 декабря составил 23,930282 гривны.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 23,90 / 23,92

евро – 26,47 / 26,49

российский рубль – 0,3740 / 0,3745

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1084 / 1,1086

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке