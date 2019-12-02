Сколько будет стоить онлайн-восстановление водительского удостоверения

Недавно в МВД представили сервис, с помощью которого можно онлайн восстановить утраченное удостоверение водителя. Теперь в ведомстве сообщили, во сколько обойдется восстановление документа, не выходя из дома.

Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Сергей Гончаров, передает пресс-служба правительства.

По его словам, для получения восстановленного удостоверения необходимо будет уплатить 201 гривну, после чего владелец получит оповещение о том, что готовый документ можно будет забрать в любое удобное время.

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«Не нужно будет никуда ходить, все это можно будет сделать либо с персонального компьютера, либо со смартфона. Это действительно тот сервис, который показывает изменения во взаимодействии государства и гражданина», – сказал Сергей Гончаров.

Справка Finance:

Как восстановить удостоверение:

после авторизации в электронном кабинете водителя надо подать заявление в электронной форме;

к заявлению приложить электронные копии документов, подтверждающих изменение персональных данных (при необходимости) и действующей медицинской справки формы 083/о;

заявление подписывается квалифицированной электронной подписью ( КЭП ) лица;

после получения соответствующего извещения о готовности документа, получить его можно в сервисном центре МВД , который был указан в электронном заявлении.

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