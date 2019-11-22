Ликвидация Платинум Банка продлена на год

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию ПАО «Платинум Банк» еще на один год.
«Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 2 декабря 2019 года о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО «Платинум Банк» (далее – ПАО «ПтБ») на один год с 24 февраля 2020 года до 23 февраля 2021 года включительно», – говорится в сообщении Фонда гарантирования.
Также продлены полномочия ликвидатора банка сроком на один год с 24 февраля 2020 года до 23 февраля 2021 года включительно.
Напомним, что в январе 2017 года Платинум Банк был признан неплатежеспособным.
В конце февраля того же года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Платинум Банк.
На днях Фонд гарантирования продлил сроки ликвидации еще двух банков: ПАО «Авант-Банк» и ПАО «Банк «Национальные инвестиции».
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