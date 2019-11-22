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Ликвидация Платинум Банка продлена на год

Ликвидация Платинум Банка продлена на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию ПАО «Платинум Банк» еще на один год.

«Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 2 декабря 2019 года о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО «Платинум Банк» (далее – ПАО «ПтБ») на один год с 24 февраля 2020 года до 23 февраля 2021 года включительно», – говорится в сообщении Фонда гарантирования.

Также продлены полномочия ликвидатора банка сроком на один год с 24 февраля 2020 года до 23 февраля 2021 года включительно.

Напомним, что в январе 2017 года Платинум Банк был признан неплатежеспособным.

В конце февраля того же года Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Платинум Банк.

На днях Фонд гарантирования продлил сроки ликвидации еще двух банков: ПАО «Авант-Банк» и ПАО «Банк «Национальные инвестиции».

По материалам Финансовый клуб
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