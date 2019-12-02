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Tesla запатентовала лазерные «дворники» для ветрового стекла

Tesla запатентовала лазерные «дворники» для ветрового стекла

За всю историю автомобильной промышленности стеклоочиститель остался одной из немногих деталей, которые практически не претерпели значительных изменений со дня изобретения. Резиновые щётки, которые смахивают капли дождя и мокрого снега со стекла, стали привычной деталью даже для новейших электрокаров — но Tesla намерена изменить привычный уклад вещей.

Патентное бюро США опубликовало документ, в котором описана новая технология, принадлежащая Tesla. Компания предлагает новый тип очистителя лобового стекла, основанного на лазерных излучателях. Ожидается, что он будет бороться с загрязнениями гораздо эффективнее традиционных аналогов. Механизм работы устройства компания назвала «импульсной лазерной очисткой» — серия импульсов будет фокусироваться на грязи, птичьем помёте и насекомых, «соскребая» их со стекла без использования омывающей жидкости.


Источник: 4pda

Документ содержит описание технических особенностей механизма. В частности, указан способ предотвращения попадания импульсов очистителя в салон автомобиля и на прохожих. Для этого устройство будет подвергаться тщательной калибровке, ограничивающей проникновение лазерного луча в поверхность стекла.

В перспективе такая система может применяться не только в автомобилях, но и на солнечных фермах, панели которых требуют периодического обслуживания. Пока разработка доступна лишь в виде чертежей — планирует ли компания воплотить её в жизнь, неизвестно.

По материалам 4PDA
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