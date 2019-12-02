Tesla запатентовала лазерные «дворники» для ветрового стекла

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За всю историю автомобильной промышленности стеклоочиститель остался одной из немногих деталей, которые практически не претерпели значительных изменений со дня изобретения. Резиновые щётки, которые смахивают капли дождя и мокрого снега со стекла, стали привычной деталью даже для новейших электрокаров — но Tesla намерена изменить привычный уклад вещей.
Патентное бюро США опубликовало документ, в котором описана новая технология, принадлежащая Tesla. Компания предлагает новый тип очистителя лобового стекла, основанного на лазерных излучателях. Ожидается, что он будет бороться с загрязнениями гораздо эффективнее традиционных аналогов. Механизм работы устройства компания назвала «импульсной лазерной очисткой» — серия импульсов будет фокусироваться на грязи, птичьем помёте и насекомых, «соскребая» их со стекла без использования омывающей жидкости.
Источник: 4pda
Документ содержит описание технических особенностей механизма. В частности, указан способ предотвращения попадания импульсов очистителя в салон автомобиля и на прохожих. Для этого устройство будет подвергаться тщательной калибровке, ограничивающей проникновение лазерного луча в поверхность стекла.
В перспективе такая система может применяться не только в автомобилях, но и на солнечных фермах, панели которых требуют периодического обслуживания. Пока разработка доступна лишь в виде чертежей — планирует ли компания воплотить её в жизнь, неизвестно.
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