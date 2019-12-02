Учёные создали крошечные чипы, способные полностью заменить нервные клетки

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В Университете Бата (Великобритания) исследователям удалось создать миниатюрный чип, который помещается на кончике пальца. Его особенность в том, что он практически полностью дублирует работу нервных клеток человека. В перспективе создатели планируют использовать такие микроконтроллеры для восстановления спинного мозга и при лечении сердечной недостаточности.
Приоритетным направлением использования таких клеток определили биоэлектронные устройства и имплантаты, способные обеспечить необходимое прохождение нейронных импульсов в организме, заменив повреждённые нервные клетки.
«До сих пор нейроны для учёных оставались неким “чёрным ящиком”, которые нам лишь сейчас удалось приоткрыть, чтобы понять механизм его работы. Наша работа позволяет в полной мере повторить механизм действия реальных нейронов в мельчайших деталях», — сказал Ален Ногаре, физик Университета Бат, соавтор исследования.
В крошечном чипе есть несколько подразделов памяти, имитирующих нейроны гиппокампа, отвечающих за связь с мозгом, и нейронов дыхания. Чипы оснащаются рядом синтетических ионных каналов, отвечающих за электрические импульсы в реальных биологических клетках.
Проведя ряд исследований на лабораторных крысах, учёные сумели успешно симулировать реакцию искусственных нервных клеток на реакцию биологических. В перспективе специалисты планируют построить полноценную нервную систему, способную помочь в восстановлении пациентов с повреждениями позвоночника, болезнью Альцгеймера и прочими расстройствами.
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