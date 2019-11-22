ВР приняла законопроект о рынке электроэнергии

ВР приняла во втором чтении изменения в Закон Украины “О рынке электрической энергии”.

“За” проголосовали 274 нардепа.

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Законопроект вызвал бурное обсуждение перед принятием.

В частности, в документе предусмотрена правка, которой “Запрещается продажа и/или поставки электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации, по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

С целью избежания чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины Кабинет Министров Украины имеет право отменять запрет, установленный абзацем первым этой части, определив срок возобновления действия такого запрета”.

Представлял законопроект с трибуны ВР глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, который отметил, что норма является запрещающей и защищает Украину от поставок электроэнергии из РФ по двусторонним контрактам.

В то же время народные депутаты, которые не поддерживают эту правку, подчеркнули, что норма позволяет экспортировать российскую электроэнергию через Беларусь. По словам Геруса, объемы импорта электроэнергии из Беларуси сейчас составляют 0,5% от всего объема импорта.