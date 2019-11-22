Кабмин назначил аудит Нафтогаза

Кабинет Министров принял решение провести аудиторскую проверку НАК “Нафтогаз Украины”.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

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Он также опубликовал распоряжение о назначении проверки.

“Назначить общество с ограниченной ответственностью “Делойт энд Туш Юкрейниан сервисез компани” субъектом аудиторской деятельности для оказания услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности акционерного общества “Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины“ на 2019 — 2020 годы”, – говорится обнародованном распоряжении.

Кроме того, по словам Гончаренко, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил его, что политического решения по смене руководства “Нафтогаза” не будет.