Футуристический электробус Canoo появился на дорогах (видео)

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Стартап Canoo презентовал свой необычный электромобиль в начале этого года. Кроме этого было объявлено о создании четырех моделей электромобилей. Одна из них – городской микроавтобус – уже прошла первые дорожные испытания.
Тесты стартовали 10 ноября. Прежде чем провести реальные заезды, инженеры компании потратили много времени на виртуальное моделирование.
Электромобили для дорожных испытаний были собраны на заводе в Мичигане, однако для массового производства стартап заключит контракт с пока неизвестной компанией.
По площади микроавтобус Canoo напоминает стандартный легковой автомобиль, однако площадь его салона намного больше. По словам создателей, он не предназначен для быстрой езды, однако способен преодолеть 400 километров на одном заряде.
По планам, продажи микроавтобуса Canoo начнутся в 2021 году. Распространяться он будет по подписке и будет стоить 500 долларов в месяц.
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