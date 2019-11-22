Принят закон о верификацию пенсий и субсидий с предложениями Президента

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Верховная Рада поддержала закон “О верификации и мониторинге государственных выплат” №1231 с предложениями Президента.
Решение поддержали 248 народных депутатов.
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Документом регулируются:
Полномочия по установлению порядка осуществления верификации госвыплат и определения администратора и порядка администрирования информационно-аналитической платформы должны были возлагаться на Кабинет Министров Украины.
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