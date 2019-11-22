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Принят закон о верификацию пенсий и субсидий с предложениями Президента

Принят закон о верификацию пенсий и субсидий с предложениями Президента

Верховная Рада поддержала закон “О верификации и мониторинге государственных выплат” №1231 с предложениями Президента.

Решение поддержали 248 народных депутатов.

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Документом регулируются:

  • основные вопросы сбора, обработки и анализа информации, полученной от субъектов предоставления информации;
  • определены основные этапы верификации и перечень информации, используемой для осуществления верификации и мониторинга государственных выплат.
  • определен порядок предоставления рекомендаций органам, осуществляющим государственные выплаты, и обработки ими таких рекомендаций, а также подходы по возврату неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты.

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Полномочия по установлению порядка осуществления верификации госвыплат и определения администратора и порядка администрирования информационно-аналитической платформы должны были возлагаться на Кабинет Министров Украины.

Справка Finance.ua:

  • Верификацией называют комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, которая влияет на определение права на получение и размер государственных выплат. Она позволяет анализировать данные о получателе соцвыплат за последние годы. В единый реестр будут вноситься такие данные о получателях социальных выплат:
  • фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия и номер паспорта, орган, который выдавал документ;
  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (используется для учета въезда/выезда граждан за пределы страны и учета паспортов и других документов, удостоверяющих личность, его распорядителем является Государственная миграционная служба)
  • место регистрации и фактическое место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, информация, полученная от самого человека, которую он сообщил для получения социальной выплаты;
  • информация о банковских счетах, операциях и остатках на счетах.
По материалам Finance.UA
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