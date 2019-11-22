Межбанк: настрой остается позитивным для нацвалюты

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Среда на валютном рынке будет очень непростым днем. Причем как за счет поведения клиентов – компаний реального сектора, так и за счет действий инвесторов после вчерашнего аукциона по размещению ОВГЗ.
Теперь – по порядку:
1) Начинается основной период покупок валюты “дочками” иностранных компаний под репатриацию дивидендов. В сочетании с активными закупками энергоносителей импортерами на фоне пока не очень масштабных продаж валюты крупными экспортерами (у них еще осталась гривна от возмещений НДС) – это создает предпосылки для перекосов спроса и предложения на межбанке.
2) Неоднозначные результаты аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. С одной стороны — продано бумаг на 4,655 млрд гривен в эквиваленте (в том числе и на $53,8 млн валютных облигаций). При этом, по доллару удалось снизить ставку привлечения до уровней ниже 4% годовых, что очень хорошо для Минфина.
С другой – продажа практически всего 15% из всего объема предложения по валюте (при том, что ранее их инвесторы разметали все) и “недобор” общей суммы продаж гривневых бумаг ( из предложенных облигаций на 3,5 млрд гривен бюджет получит средств на 3,36 млрд) – говорит о том, что противостояние интересов инвесторов (побольше доходность) и Минфина (более дешевые возможности размещения облигаций) – в самом разгаре.
Поэтому на валютный рынок конечно выйдет определенный объем предложения валюты от нерезидентов для сегодняшней оплаты ОВГЗ, но это будет не самый оптимальный вариант для валютного межбанка.
Фактор наличного рынка (курсы пока продолжают снижаться) и психологический настрой межбанка на дальнейшее падение валютных котировок — позитивны для нацвалюты. Нацбанк продолжит выкупать излишек предложения на торгах (если он будет), но вряд ли мы увидим регулятор с продажей доллара в случае роста котировок. Задача увеличения резервов сейчас более приоритетна для НБУ, нежели ситуативные курсовые колебания на торгах.
Мы ожидаем на 4 декабря рост курсовых колебаний в течение сессии с коридором по доллару в пределах 23,85 – 24,05 гривен при объемах операций до $240 млн при совершении до 620 сделок.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,94 / 23,96
евро – 26,53 / 26,55
российский рубль – 0,3727/ 03734
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