Наблюдательный совет УЗ рассмотрит увольнение Кравцова — Криклий

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет “Укрзализныци” рассмотрит вопрос увольнения председателя правления компании Евгения Кравцова уже на следующей неделе.
“Господин Кравцов проинформировал меня, как министра инфраструктуры, что обращается в наблюдательный совет с просьбой провести внеплановое собрание, где хочет чтобы рассмотрели результаты деятельности его как главы правления и членов его команды. А также рассмотрели вопрос его отставки”, – заявил Криклий.
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Он также напомнил, что министерство часто получает просьбы уволить Кравцова, в частности от профильных профсоюзов.
“Ожидаем, что на следующей неделе наблюдательный совет рассмотрит этот вопрос”, – отметил министр.
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