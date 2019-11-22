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Наблюдательный совет УЗ рассмотрит увольнение Кравцова — Криклий

Наблюдательный совет УЗ рассмотрит увольнение Кравцова — Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет “Укрзализныци” рассмотрит вопрос увольнения председателя правления компании Евгения Кравцова уже на следующей неделе.

“Господин Кравцов проинформировал меня, как министра инфраструктуры, что обращается в наблюдательный совет с просьбой провести внеплановое собрание, где хочет чтобы рассмотрели результаты деятельности его как главы правления и членов его команды. А также рассмотрели вопрос его отставки”, – заявил Криклий.

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Он также напомнил, что министерство часто получает просьбы уволить Кравцова, в частности от профильных профсоюзов.

“Ожидаем, что на следующей неделе наблюдательный совет рассмотрит этот вопрос”, – отметил министр.

По материалам Економічна Правда
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