Укрпочта запустила тестовую доставку из Польши (инфографика)

Укрпочта вместе с польской почтовой компанией InPost запустила тестовую доставку посылок в Украину.

Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский в FACEBOOK.

“Здесь все прозрачно и официально, а еще дешевле, чем альтернативные варианты перевозки вещей в Украину. В отличие от «бусиков», которые не известно за какое время доставят ваши товары и не несут никакой ответственности за сохранность вещей”, – написал Смелянский.

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Стоимость доставки зависит от ее вида и массы посылки. К примеру, цена услуги разной по весу посылки:

почтомат/отделение – отделение: 6 кг – 30 злотых, 25 кг – 64 злотых;

почтомат/отделение – курьер: 6 кг – 33 злотых, 25 кг – 67 злотых;

курьер – отделение: 6 кг – 33 злотых, 25 кг – 74 злотых;

курьер – курьер: 6 кг – 36 злотых, 25 кг – 74 злотых.

Подробнее с правилами можно ознакомиться на сайте Укрпочты.