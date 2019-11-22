Укрпочта запустила тестовую доставку из Польши (инфографика)

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Укрпочта вместе с польской почтовой компанией InPost запустила тестовую доставку посылок в Украину.
Об этом сообщил глава компании Игорь Смелянский в FACEBOOK.
“Здесь все прозрачно и официально, а еще дешевле, чем альтернативные варианты перевозки вещей в Украину. В отличие от «бусиков», которые не известно за какое время доставят ваши товары и не несут никакой ответственности за сохранность вещей”, – написал Смелянский.
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Стоимость доставки зависит от ее вида и массы посылки. К примеру, цена услуги разной по весу посылки:
Подробнее с правилами можно ознакомиться на сайте Укрпочты.
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