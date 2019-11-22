ТОП-5 областей с самыми низкими зарплатами

Самую низкую среднемесячную заработную плату получают работники Черновицкой области.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в FACEBOOK.

По словам министра, самые низкие средние зарплаты получают в таких областях:

Черновицкая – 7 885 грн;

Херсонская – 8 020 грн;

Тернопольская – 8 098 грн;

Черниговская – 8 130 грн;

Кировоградская – 8 222 грн.

Справка Finance.ua:

Госстат сообщал, что в октябре 2019 года размер средней номинальной заработной платы в Украине увеличился до 10 727 гривен в месяц.

Самые высокие зарплаты в Украине получают киевляне — в среднем 15 862 грн в месяц.

Самые низкие зарплаты, согласно данным Госстата, в октябре получили жители Буковины — в среднем 8 211 грн.

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