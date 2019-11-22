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Нефть из месторождения Brent перестанут добывать в 2020 году

Нефть из месторождения Brent перестанут добывать в 2020 году

Нефтяная компания Royal Dutch Shell полностью прекратит добычу нефти на месторождении Brent в 2020 году.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что компания продолжит продавать смесь под маркой Brent, но в ней уже не будет нефти с одноименного месторождения.

“Последнюю работающую скважину закроют в следующем году. Brent была краеугольным камнем для отрасли на протяжении более 40 лет”, – рассказал изданию вице-президент Royal Dutch Shell по разведке и добыче Стив Фимистер.

WSJ отмечает, что закрытие этого месторождения знаменует своеобразный “конец эпохи”, а нефтедобывающая промышленность смещает свой фокус на более мелкие месторождения, расположенные возле имеющейся инфраструктуры.

Месторождение Brent находится в Северном море между шотландскими островами и Норвегией. На момент открытия в 1971 году оно считалось одним из крупнейших в мире. Добыча нефти и газа на этом месторождении началась в 1975 году, а с 1982 года нефть добывали из четырех скважин – Alpha, Bravo, Charlie и Delta.

На пике добычи нефть марки Brent начали считать эталоном и от ее цены отсчитывались цены на все другие марки нефти.

По материалам Економічна Правда
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