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Украинцам вернули долги за больничные и декретные - Фонд соцстрахования

Украинцам вернули долги за больничные и декретные - Фонд соцстрахования

Фонд социального страхования сообщил, что профинансировал 782,2 млн грн помощи по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение с начала декабря этого года.

Об этом говорится на странице
FACEBOOK Фонда социального страхования.

Из них на выплату больничных – 538,9 млн гривен, помощи по беременности и родам – 241 млн гривен и помощи на погребение – 2,3 млн гривен.

Напомним, Finance.ua писал, 20 ноября 2019 года Фонд социального страхования Украины вынужденно приостановил перечисление средств для выплаты больничных, помощи по беременности и родам. Причиной назвали – окончание средств, которые предусмотрены бюджетом на 2019 год.

Мои Fiнансы:

  • Размер больничных зависит от среднедневного заработка, от страхового стажа работника.
  • Влияние страхового стажа на размер больничных: до 3 лет – выплата 50 % среднего заработка, от 3 до 5 лет – 60 % среднего заработка, от 5 до 8 лет – 70 % среднего заработка, свыше 8 лет – 100 % среднего заработка.

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По материалам Finance.UA
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