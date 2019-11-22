Украинцам вернули долги за больничные и декретные - Фонд соцстрахования

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Фонд социального страхования сообщил, что профинансировал 782,2 млн грн помощи по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение с начала декабря этого года.
Об этом говорится на странице
FACEBOOK Фонда социального страхования.
Из них на выплату больничных – 538,9 млн гривен, помощи по беременности и родам – 241 млн гривен и помощи на погребение – 2,3 млн гривен.
Напомним, Finance.ua писал, 20 ноября 2019 года Фонд социального страхования Украины вынужденно приостановил перечисление средств для выплаты больничных, помощи по беременности и родам. Причиной назвали – окончание средств, которые предусмотрены бюджетом на 2019 год.
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