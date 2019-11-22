Потребители более 15 тысяч раз пожаловались на бизнес

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Украинцы активно жалуются на продавцов товаров и услуг, но государство может помочь не всем.
Об этом рассказал начальник отдела контроля за рекламой и соблюдением антитабачного законодательства Госпродпотребслужбы Олег Кобельков во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».
«За 9 месяцев этого года мы получили более 15 тысяч обращений граждан. Большинство из них касается качества непродовольственных товаров. 41% – качества предоставляемых услуг, из них 29% – качества жилищно-коммунальных», – заявил Олег Кобельков.
По его словам, доля жалоб на онлайн-торговлю возросла.
«Хочу обратить внимание, что 7% обращений граждан касается приобретения товаров через Интернет или вне торговых или офисных помещений. В 2017 году эта цифра была 6,5%, в 2018-м – немного меньше – 6,3%, сейчас 7% – рост на десять процентов (то есть на 0,6 п. п. – Ред.)», – рассказал Кобельков.
Он пожаловался на снижение эффективности Госпродпотребслужбы, которая должна получить согласование Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства для каждой проверки, при этом для проверки нужно знать все о продавце, даже его организационно-правовую форму собственности, которая не содержится в товарных чеках.
«И ключевое: если мы возьмем нашу цифру эффективности рассмотрения обращений граждан, она примерно 49%. Лет десять назад она была значительно выше – 70-75%. Ключевое в этом снижении – вопрос невозможности идентификации продавца для осуществления проверки. Поскольку фискальный чек имеет все необходимые атрибуты. И поскольку на весы возложена борьба за налогообложение и борьба с контрабандой, мы – ярые сторонники фискализации”, – отметил он.
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