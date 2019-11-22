Заместитель главы Нацбанка заявила об усилении давления олигархов на НБУ

Митингующие, протестующие под стенами здания Национального банка Украины, начали протесты неподалеку от мест проживания членов правления Нацбанка.

Об этом сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«На рассвете группа неизвестных людей возле моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и перепугали дочь и соседей, поливая меня и коллег с НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с оскорблениями возле моего дома», — сообщила Рожкова.

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По ее словам, аналогичные действия митингующие совершили 2 декабря возле дома, в котором проживает глава Национального банка Яков Смолий.

«К тому же вечером в Киеве в подъезд дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала «1+1», — добавила Рожкова.

Она заявила, что митинги являются организованными олигархами и владельцами обанкротившихся банков, с которых Нацбанк пытается взыскать задолженность по кредитам рефинансирования.

«Но попытки нас запугать рэкетирскими методами 90-х годов не пройдут. Мы будем обращаться в правоохранительные органы. Мы будем призывать международное, медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ в это нелегкое время», — заявила заместитель главы Нацбанка.