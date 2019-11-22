0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Jaguar презентовал новый спорткар (фото)

Jaguar презентовал новый спорткар (фото)

Британский автопроизводитель Jaguar представил купе F-Type.

Об этом сообщает портал Motor.

“Фирма Jaguar провела презентацию обновленного купе F-Type”, – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, сам спорткар получил более низкий нос с тонкими горизонтальными светодиодными фарами, увеличенные воздухозаборники бампера, видоизмененный капот и крылья.

Сзади купе F-Type проще всего узнать по другой форме фар без круглых вставок.

Базовый спорткар с задним приводом сохранил 300-сильный двухлитровый двигатель V4.

При этом для рынка США будет доступна полноприводная версия с 385-сильным трехлитровым V6, а модификации с 5,0-литровым компрессорным V8 как и раньше выдают до 575 лошадиных сил.


Фото: motor.ru

Самое быстрое купе способно разгоняться с места до 100 километров в час за 3,7 секунды и достигать максимальной скорости 300 километров в час.

Цены на обновленный F-Type в Великобритании стартуют с 54 тысяч фунтов стерлингов.


Фото: motor.ru

В Европе купе доступно к заказу со стартовой ценой 64,2 тысячи евро, а кабриолет обойдется минимум в 71,2 тысячи евро.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.