Jaguar презентовал новый спорткар (фото)

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Британский автопроизводитель Jaguar представил купе F-Type.
Об этом сообщает портал Motor.
“Фирма Jaguar провела презентацию обновленного купе F-Type”, – говорится в сообщении.
Как сообщает портал, сам спорткар получил более низкий нос с тонкими горизонтальными светодиодными фарами, увеличенные воздухозаборники бампера, видоизмененный капот и крылья.
Сзади купе F-Type проще всего узнать по другой форме фар без круглых вставок.
Базовый спорткар с задним приводом сохранил 300-сильный двухлитровый двигатель V4.
При этом для рынка США будет доступна полноприводная версия с 385-сильным трехлитровым V6, а модификации с 5,0-литровым компрессорным V8 как и раньше выдают до 575 лошадиных сил.
Фото: motor.ru
Самое быстрое купе способно разгоняться с места до 100 километров в час за 3,7 секунды и достигать максимальной скорости 300 километров в час.
Цены на обновленный F-Type в Великобритании стартуют с 54 тысяч фунтов стерлингов.
Фото: motor.ru
В Европе купе доступно к заказу со стартовой ценой 64,2 тысячи евро, а кабриолет обойдется минимум в 71,2 тысячи евро.
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