Jaguar презентовал новый спорткар (фото)

Британский автопроизводитель Jaguar представил купе F-Type.

Об этом сообщает портал Motor.

“Фирма Jaguar провела презентацию обновленного купе F-Type”, – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, сам спорткар получил более низкий нос с тонкими горизонтальными светодиодными фарами, увеличенные воздухозаборники бампера, видоизмененный капот и крылья.

Сзади купе F-Type проще всего узнать по другой форме фар без круглых вставок.

Базовый спорткар с задним приводом сохранил 300-сильный двухлитровый двигатель V4.

При этом для рынка США будет доступна полноприводная версия с 385-сильным трехлитровым V6, а модификации с 5,0-литровым компрессорным V8 как и раньше выдают до 575 лошадиных сил.



Фото: motor.ru

Самое быстрое купе способно разгоняться с места до 100 километров в час за 3,7 секунды и достигать максимальной скорости 300 километров в час.

Цены на обновленный F-Type в Великобритании стартуют с 54 тысяч фунтов стерлингов.



Фото: motor.ru

В Европе купе доступно к заказу со стартовой ценой 64,2 тысячи евро, а кабриолет обойдется минимум в 71,2 тысячи евро.