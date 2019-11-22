Kyiv Boryspil Express перевез 1 млн пассажиров за год - Укрзализныця

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Только за первый год Kyiv Boryspil Express воспользовались почти 1 млн пассажиров. За сутки экспрессы осуществляют 57 рейсов и перевозят 2,5 тыс. пассажиров.Об этом говорится в сообщении председателя правления АО «Укрзализныця» Евгения Кравцова
«Уверен, сейчас никто не будет спорить, что экспресс до аэропорта «Борисполь» нужен. За первый год работы он осуществил около 10 тыс. рейсов и перевез почти миллион пассажиров. И это бесспорное доказательство успешности этого проекта», — отметил Евгений Кравцов.
Рекордное количество пассажиров – перевезли в августе и сентябре 2019 года — 98,2 тыс. и 107,6 тыс. соответственно.
Наиболее популярные рейсы – № 842 Киев-Борисполь в 17:50 и № 845 Борисполь-Киев в 19:17.
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