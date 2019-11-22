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Kyiv Boryspil Express перевез 1 млн пассажиров за год - Укрзализныця

Kyiv Boryspil Express перевез 1 млн пассажиров за год - Укрзализныця

Только за первый год Kyiv Boryspil Express воспользовались почти 1 млн пассажиров. За сутки экспрессы осуществляют 57 рейсов и перевозят 2,5 тыс. пассажиров.

Об этом говорится в сообщении председателя правления АО «Укрзализныця» Евгения Кравцова

«Уверен, сейчас никто не будет спорить, что экспресс до аэропорта «Борисполь» нужен. За первый год работы он осуществил около 10 тыс. рейсов и перевез почти миллион пассажиров. И это бесспорное доказательство успешности этого проекта», — отметил Евгений Кравцов.

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Рекордное количество пассажиров – перевезли в августе и сентябре 2019 года — 98,2 тыс. и 107,6 тыс. соответственно.

Наиболее популярные рейсы – № 842 Киев-Борисполь в 17:50 и № 845 Борисполь-Киев в 19:17.

Справка Finance.ua:

  • Kyiv Boryspil Express соединяет железнодорожный вокзал украинской столицы Киев-Пассажирский и Международный аэропорт «Борисполь». Экспрессы делают промежуточную остановку продолжительностью 2 минуты на вокзале Дарница.
  • Стоимость билета – 80 грн.
По материалам Finance.UA
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