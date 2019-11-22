Объемы нелегального импорта достигают $11 млрд.

Об этом заявила глава Ассоциации «Украинские импортеры бытовой электроники» София Арасланова во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».

«Группа независимых аналитиков сравнила объемы экспорта, который выходит в сторону Украины, и объемы импорта, которые фактически зашли на таможенную территорию. Они получили разницу – около $11 млрд. Это тот объем, проблемы нелегального импорта, который присутствует в Украине», – отметила София Арасланова.

Она добавила, что продавцов бытовой техники удивило, что они заняли «топ-1».

«21,4% от $11 млрд – это тот объем нелегального импорта, который мешает развиваться в области продаж товаров бытовой техники и электроники», – рассказала София Арасланова.

Директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины Владимир Руденко отметил, что случаи нелегального импорта есть даже в аптеках. По его словам, отсутствие фискального чека не дает покупателю права в будущем защищать свои права.

«Фискализация была бы более эффективной, если бы не норма о штрафах в одну гривну. Сейчас эту норму отменили, а сумма штрафа составит 100% от стоимости товаров. Сбыт станет дороже, более рискованным. А сама фискализация будет иметь другие спецэффекты», – считает София Арасланова.