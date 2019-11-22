В Японии готовят к запуску суперкомпьютер Fugaku

В Японии начались поставки компонентов, из которых будет построен суперкомпьютер будущего поколения “Fugaku”.

Об этом сообщает NHK World.

В понедельник в префектуре Исикава в центре Японии состоялась церемония, посвященная поступлению первой партии на сборочное производство.

“Fugaku”, или “Гора Фудзи”, заменит суперкомпьютер “К”, который когда-то был самым быстрым в мире.

Новую модель разрабатывают ученые исследовательского института RIKEN и производителя электроники Fujitsu.

По данным Fujitsu, новый компьютер станет одним из самых быстрых в мире по скорости проведения вычислительных операций, при этом будет потреблять лишь около 30% энергии, которой обычно требуют подобные устройства.