В Японии готовят к запуску суперкомпьютер Fugaku

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В Японии начались поставки компонентов, из которых будет построен суперкомпьютер будущего поколения “Fugaku”.
Об этом сообщает NHK World.
В понедельник в префектуре Исикава в центре Японии состоялась церемония, посвященная поступлению первой партии на сборочное производство.
“Fugaku”, или “Гора Фудзи”, заменит суперкомпьютер “К”, который когда-то был самым быстрым в мире.
Новую модель разрабатывают ученые исследовательского института RIKEN и производителя электроники Fujitsu.
По данным Fujitsu, новый компьютер станет одним из самых быстрых в мире по скорости проведения вычислительных операций, при этом будет потреблять лишь около 30% энергии, которой обычно требуют подобные устройства.
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