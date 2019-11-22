Правительство поручило Минфину одолжить дополнительные 16,4 млрд грн

Кабинет Министров Украины поручил Министерству финансов увеличить плановый объем заимствований на 2019 год на 16,4 миллиарда гривен.

Соответствующее правительственное распоряжение от 27 ноября опубликовали на официальном сайте Кабинета Министров.

Отмечается, что необходимость увеличить объемы заимствований на 2019 год возникла из-за того, что в течение 2019 года правительство не смогло выполнить план по приватизации. В общем, недополученных от приватизации средств в правительстве насчитали на 16,4 миллиарда гривен.

Средства от приватизации и государственные заимствования — это главные источники финансирования дефицита бюджета. Дефицит бюджета — это ситуация, когда доходов, заложенных в бюджете, не хватает на все предусмотренные в нем расходы. То есть денег, которые собирает государство в виде налогов, не хватает для того, чтобы профинансировать все государственные программы, образование, социальную сферу, медицину и тому подобное.