Правительство поручило Минфину одолжить дополнительные 16,4 млрд грн

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров Украины поручил Министерству финансов увеличить плановый объем заимствований на 2019 год на 16,4 миллиарда гривен.
Соответствующее правительственное распоряжение от 27 ноября опубликовали на официальном сайте Кабинета Министров.
Отмечается, что необходимость увеличить объемы заимствований на 2019 год возникла из-за того, что в течение 2019 года правительство не смогло выполнить план по приватизации. В общем, недополученных от приватизации средств в правительстве насчитали на 16,4 миллиарда гривен.
Средства от приватизации и государственные заимствования — это главные источники финансирования дефицита бюджета. Дефицит бюджета — это ситуация, когда доходов, заложенных в бюджете, не хватает на все предусмотренные в нем расходы. То есть денег, которые собирает государство в виде налогов, не хватает для того, чтобы профинансировать все государственные программы, образование, социальную сферу, медицину и тому подобное.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло на 50%5 ч. назад - 2709 11
Что делать, если температура отопления в помещении слишком низкаяВчера, 15:01 - 1477 9
Правительство начало принимать заявки в Украинский фонд стартаповВчера, 16:13 - 773 9
Оржель назвал цены на газ в случае прекращения транзита газа из РФВчера, 14:01 - 2525 9
Windrose запускает рейс из Ивано-Франковска в Бухарест2 ч. назад - 166 2
ПриватБанк отчитался о результатах «Черной пятницы»Вчера, 17:20 - 3323
Зеленский анонсировал снижение тарифов на тепло на 50%5 ч. назад - 2709 11
Оржель назвал цены на газ в случае прекращения транзита газа из РФВчера, 14:01 - 2525 9
Какие профессии востребованы в Германии (инфографика)Вчера, 21:00 - 1694 1
Что делать, если температура отопления в помещении слишком низкаяВчера, 15:01 - 1477 9
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)Вчера, 17:10 - 228
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1575
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 3259 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4700 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3631