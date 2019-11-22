0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 183 0

Компания Григоришина задолжала банкам 10 миллиардов

Компания Григоришина задолжала банкам 10 миллиардов

В рамках дела о банкротстве компании “Запорожтрансформатор” к должнику поступили требования банков на общую сумму свыше 10 миллиардов гривен.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Запорожской области.

В частности, заявленные требования “Проминвестбанка” составляли 6,1 млрд грн, “Сбербанка” – 2,2 млрд грн, ING Bank N.V. – 741 млн грн, “ИНГ Банка” – 214,2 млн грн, “Укрэксимбанка” – 459,6 млн грн, “Райффайзен Банка Аваль” – 435,7 млн ​​грн, “Таскомбанка” – 213,9 млн грн.

Кроме того, о своих кредиторских требованиях заявила группа кипрских компаний.

В том числе “Завдано Лимитед” требует 182,5 млн грн, “Азідано Лимитед” – 182,5 млн грн, “Каратаев Лимитед” -182,5 млн грн, “Артамаре Лимитед” – 146,9 млн грн.

По материалам Finbalance
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.