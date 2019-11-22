Компания Григоришина задолжала банкам 10 миллиардов

В рамках дела о банкротстве компании “Запорожтрансформатор” к должнику поступили требования банков на общую сумму свыше 10 миллиардов гривен.

Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Запорожской области.

В частности, заявленные требования “Проминвестбанка” составляли 6,1 млрд грн, “Сбербанка” – 2,2 млрд грн, ING Bank N.V. – 741 млн грн, “ИНГ Банка” – 214,2 млн грн, “Укрэксимбанка” – 459,6 млн грн, “Райффайзен Банка Аваль” – 435,7 млн ​​грн, “Таскомбанка” – 213,9 млн грн.

Кроме того, о своих кредиторских требованиях заявила группа кипрских компаний.

В том числе “Завдано Лимитед” требует 182,5 млн грн, “Азідано Лимитед” – 182,5 млн грн, “Каратаев Лимитед” -182,5 млн грн, “Артамаре Лимитед” – 146,9 млн грн.