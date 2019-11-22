0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 180 0

Межбанк: вторник обещает интриги по курсу

Межбанк: вторник обещает интриги по курсу

Вторник пройдет очень динамично на валютном рынке и с элементами интриги по курсу.

С одной стороны – клиенты вчера окончательно определились со своими задачами на декабрь и сегодня бизнес уже будет работать в обычном полноценном режиме. Это добавит статистики торгов.По расчетам “Минфина” до $210-240 млн при совершении до 540-620 сделок.

С другой – выход на торги практически всех основных операторов в сочетании с сегодняшним аукционом Минфина Украины по размещению ОВГЗ (как в гривне, так и в долларе) добавит возможностей спекулянтам “покачать” курс с общей игрой “на понижение”. Но все может быстро развернуться и в другую сторону.

Дело в том, что гривневых облигаций предлагается на 3,8 млрд по номиналу на 77 дней, 301 день и на 1267 дней. Эти бумаги интересны нерезидентам (особенно длинные по срокам) и покупая их, иностранцы будут заводить и продавать валюту, что работает на укрепление позиций гривны. А вот с валютным размещением на 435 и 743 дня на общую сумму – сложнее. Если инвесторы будут заводить сразу доллар и покупать на него эти бумаги – это непосредственно не повлияет на украинский межбанк. Но если они решат покупать эти валютные ОВГЗ, вначале купив валюту на нашем рынке (за счет ранее полученной гривны от погашений предыдущих выпусков облигаций) – это может существенно вздернуть котировки межбанка, так как объем спроса в $350 млн – очень существенный для украинского рынка.

Скорее всего, часть иностранных инвесторов потратит часть уже имеющейся гривны, а остальное – дозаведет уже в долларе, но даже частичный выход дополнительного спроса на торги – может сыграть с гривной злую шутку и это надо учитывать игрокам межбанка и клиентам.

Факторы – наличный рынок (где ценники пока снижаются) и поведение самих клиентов (общий настрой на дальнейшее падение валютных котировок) – в целом работают в пользу гривны.

Против нее сработает: 1) увеличение гривневого навеса на рынке – корсчета банков на утро вторника выросли сразу на 6 млрд гривен до 60,1 млрд; 2) пока еще наличие у экспортеров гривневых ресурсов от недавних возмещений по НДС от государства; 3) начало периода репатриации дивидендов в первой декаде месяца у «дочек» иностранных компаний.

Тактика Нацбанка сохранится прежней. Регулятор будет выкупать возможный излишек предложения доллара на межбанке, чем удержит курс от существенного обвала при ситуативном излишке предложения. При недостатке валюты или резком повышении спроса (возможные причины такого разворота событий мы описали выше) – Нацбанк не станет тратить резервы на поддержание котировок гривны.

Мы ожидаем на 3 декабря роста спекулятивных попыток “покачать” курс в течение дня. На первом этапе – однозначно с настроем “на понижение” , но при росте спроса – и с возможной игрой “на повышение”. Коридор по доллару может расширится в пределах 23,80 — 24,05 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,93 / 23,95
евро – 26,43 / 26,45
российский рубль – 0,3720 / 0,3727

Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.