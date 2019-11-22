Межбанк: вторник обещает интриги по курсу

Вторник пройдет очень динамично на валютном рынке и с элементами интриги по курсу.

С одной стороны – клиенты вчера окончательно определились со своими задачами на декабрь и сегодня бизнес уже будет работать в обычном полноценном режиме. Это добавит статистики торгов.По расчетам “Минфина” до $210-240 млн при совершении до 540-620 сделок.

С другой – выход на торги практически всех основных операторов в сочетании с сегодняшним аукционом Минфина Украины по размещению ОВГЗ (как в гривне, так и в долларе) добавит возможностей спекулянтам “покачать” курс с общей игрой “на понижение”. Но все может быстро развернуться и в другую сторону.

Дело в том, что гривневых облигаций предлагается на 3,8 млрд по номиналу на 77 дней, 301 день и на 1267 дней. Эти бумаги интересны нерезидентам (особенно длинные по срокам) и покупая их, иностранцы будут заводить и продавать валюту, что работает на укрепление позиций гривны. А вот с валютным размещением на 435 и 743 дня на общую сумму – сложнее. Если инвесторы будут заводить сразу доллар и покупать на него эти бумаги – это непосредственно не повлияет на украинский межбанк. Но если они решат покупать эти валютные ОВГЗ, вначале купив валюту на нашем рынке (за счет ранее полученной гривны от погашений предыдущих выпусков облигаций) – это может существенно вздернуть котировки межбанка, так как объем спроса в $350 млн – очень существенный для украинского рынка.

Скорее всего, часть иностранных инвесторов потратит часть уже имеющейся гривны, а остальное – дозаведет уже в долларе, но даже частичный выход дополнительного спроса на торги – может сыграть с гривной злую шутку и это надо учитывать игрокам межбанка и клиентам.

Факторы – наличный рынок (где ценники пока снижаются) и поведение самих клиентов (общий настрой на дальнейшее падение валютных котировок) – в целом работают в пользу гривны.

Против нее сработает: 1) увеличение гривневого навеса на рынке – корсчета банков на утро вторника выросли сразу на 6 млрд гривен до 60,1 млрд; 2) пока еще наличие у экспортеров гривневых ресурсов от недавних возмещений по НДС от государства; 3) начало периода репатриации дивидендов в первой декаде месяца у «дочек» иностранных компаний.

Тактика Нацбанка сохранится прежней. Регулятор будет выкупать возможный излишек предложения доллара на межбанке, чем удержит курс от существенного обвала при ситуативном излишке предложения. При недостатке валюты или резком повышении спроса (возможные причины такого разворота событий мы описали выше) – Нацбанк не станет тратить резервы на поддержание котировок гривны.

Мы ожидаем на 3 декабря роста спекулятивных попыток “покачать” курс в течение дня. На первом этапе – однозначно с настроем “на понижение” , но при росте спроса – и с возможной игрой “на повышение”. Коридор по доллару может расширится в пределах 23,80 — 24,05 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 23,93 / 23,95

евро – 26,43 / 26,45

российский рубль – 0,3720 / 0,3727

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