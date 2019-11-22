США планируют ввести пошлины на французские товары

США в связи с введением Францией цифрового налога в отношении американских компаний могут обложить пошлинами французские товары на сумму около 2,4 млрд долларов.

Об этом говорится в распространенном заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах, пишет Сегодня.

В числе категорий товаров, на которые могут быть введены дополнительные пошлины до 100%, указаны французские сыры, шампанское и косметика.

“Аппарат представителя США завершил первую фазу расследования в рамках 301 статьи закона о торговле 1974 года (предусматривает возможные санкции к „несправедливым торговым партнерам”. – Ред.) и пришел к заключению, что цифровой налог Франции дискриминирует такие американские компании, как Google, Apple, Facebook и Amazon. Решение аппарата посылает ясный сигнал о том, что США введут меры против тех режимов цифрового налога, которые дискриминируют или обременяют компании США, — приводятся высказывания главы ведомства Роберта Лайтхайзера. — В рамках статьи 301 начинаются расследования в отношении налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции”.

“Список французских товаров, которые могут обложить пошлинами, включает 63 позиции. Приблизительная торговая стоимость составляет 2,4 млрд долларов”, — отмечается в заявлении.

В этот перечень вошли, в частности, молочная продукция, включая сыры, а также игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, фарфоровые изделия. Дополнительные пошлины на эти категории товаров могут достигать 100%.

Аппарат представителя призвал общественность направить комментарии о возможных действиях к 6 января 2020 года. Согласно статье 301, по данному вопросу предусмотрены публичные слушания, которые пройдут 7 января будущего года.