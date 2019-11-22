Межбанк: спекулянты пытались "покачать" курс

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – первый рабочий день декабря на валютном рынке прошел с весьма средним уровнем активности клиентов, но с периодическими спекулятивными попытками “покачать” курс в течение сессии.

Бизнес подводил итоги ноября и формировал окончательные задачи по декабрю. Поэтому основная часть клиентских заявок сформировалась лишь с 10 до 11 часов, а большинство дилеров банков вышли на межбанк ближе к 12 часам. Особенно это было хорошо заметно по крупным банкам с иностранным капиталом и госбанкам. Они фактически “проснулись” лишь к полудню. Это наложило свою специфику на поведение курса на протяжении всего понедельника.

Стартовал межбанк с уровня 23,94/23,97 гривен за доллар, что изначально было чуть ниже пятничного закрытия 23,965/23,99. В первый час сессии на торгах почти не было операций на крупные суммы и предложение несколько превышало спрос.В 11 часов это привело к небольшому понижению курса — до 23,94/23,96 гривен.

После 11:15 на рынке постепенно стали появляться все основные игроки и к 12:00 межбанк “проснулся” окончательно. НБУ решил не тянуть с выкупом доллара на торгах и по информации некоторых дилеров банка – выкупил излишек доллара через Matching в пределах $30 млн. Действия регулятора убрали давление предложения на курс и в 12:00 на торгах уже ощущался даже небольшой недостаток валюты. Курс остановился на отметке 23,955/23,975 гривен за доллар, а на обед участники рынка ушли при котировках 23,96/23,98. Спекулянты неоднократно пытались то вздернуть котировки, то сыграть “на понижение” – но из-за “сонного” рынка в первые часы сессии – это им удавалось достаточно слабо и на очень небольшие промежутки времени. При этом активность рынка то возрастала до максимальных по дню объемов с лотами до 1 млн долларов в эквиваленте, то проваливалась к объемам в 300-500 тысяч долларов максимум.

На 14:00 курс еще находился на отметке 23,96/23,98 гривен, но затем началась постепенная коррекция с общем настроем межбанка на понижение. Было замечено несколько нерезидентов с продажами доллара в пределах лотов 200-300 тысяч, а затем и не больше 100-200 тысяч. Судя по всему – они готовятся к завтрашнему аукциону по размещению ОВГЗ и частично продавались под него.

Небольшое превышение предложения над спросом привело к понижению курса доллара до 23,955/23,975 на 15:00, а затем — к его окончательной фиксации на отметке 23,935/23,955 уже до конца сессии.

Главные события 2 декабря на межбанке:

1) Доллар смог закрепится ниже психологического порога в 24 гривны. Котировки просели с утренних 23,94/23,97 гривен до 23,935/23,955 к концу сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но по информации некоторых участников рынка выкупал доллар через Matching. Купил по информации «Минфина» порядка $30 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 23,9610 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 3 декабря составил 23,957354.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 23,95 / 23,97

евро – 26,37 / 26,39

российский рубль – 0,3721 / 0,3726

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1068 / 1,1070

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