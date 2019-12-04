Кто сможет бесплатно пользоваться программами РРО - ГНС

Государственная налоговая служба Украины объяснила, когда налогоплательщики смогут получить возможность пользоваться бесплатным программным РРО (регистраторы расчетных операций) от ГНС.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Первого января 2020 года ГНС представит бесплатное программное РРО для тестирования.

19 апреля 2020 года пользователи смогут пользоваться программным РРО как альтернативой классическому.

А с 1 октября 2020 года расширяется перечень видов деятельности, в отношении которых ФЛП 2-4-й групп применяют РРО.

Подпадают следующие виды деятельности:

реализация товаров (предоставление услуг) через сеть Интернет;

реализация технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оказание платных услуг в сфере здравоохранения;

реализация ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней;

розничная торговля подержанными товарами в магазинах;

рестораны, кафе, рестораны быстрого обслуживания, кроме продажи воды, молока, кваса, масла и живой рыбы из автоцистерн, цистерн, бочек и бидонов; блюд и безалкогольных напитков в столовых и буфетах общеобразовательных учебных заведений и профессионально-технических.

турагенства и туроператоры;

гостиницы и подобные места временного размещения;

реализация текстиля (кроме реализации за наличные средства на рынках), деталей и принадлежностей для автотранспортных средств.

С первого января 2021 года обязаны использовать РРО ФЛП-единщики 2-4 группы.

С первого января 2021 года повышаются лимиты дохода плательщиков единого налога с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.

Справка Finance.ua: