Кто сможет бесплатно пользоваться программами РРО - ГНС

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Государственная налоговая служба Украины объяснила, когда налогоплательщики смогут получить возможность пользоваться бесплатным программным РРО (регистраторы расчетных операций) от ГНС.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Первого января 2020 года ГНС представит бесплатное программное РРО для тестирования.
19 апреля 2020 года пользователи смогут пользоваться программным РРО как альтернативой классическому.
А с 1 октября 2020 года расширяется перечень видов деятельности, в отношении которых ФЛП 2-4-й групп применяют РРО.
Подпадают следующие виды деятельности:
С первого января 2021 года обязаны использовать РРО ФЛП-единщики 2-4 группы.
С первого января 2021 года повышаются лимиты дохода плательщиков единого налога с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.
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