Земельный налог: кто платит при смене собственника земельного участка

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Собственники земли и землепользователи вносят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком, которое возникает с момента государственной регистрации.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.
“Плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи, а объектами налогообложения – земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании, и земельные доли (паи), находящиеся в собственности”, – говорится в сообщении.
Кто платит налог:
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Право собственности на земельный участок, а также право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав.
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