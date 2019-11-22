Земельный налог: кто платит при смене собственника земельного участка

Собственники земли и землепользователи вносят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком, которое возникает с момента государственной регистрации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

“Плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи, а объектами налогообложения – земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании, и земельные доли (паи), находящиеся в собственности”, – говорится в сообщении.

Кто платит налог:

в случае перехода права собственности на земельный участок от одного собственника к другому в течение календарного года земельный налог уплачивается предыдущим собственником за период с 1 января этого года до начала того месяца, в котором прекратилось право собственности;

новым собственником налог уплачивается, начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности.

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Право собственности на земельный участок, а также право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав.

Условия для юридических лиц:

юридические лица могут приобретать в собственность земельные участки для осуществления предпринимательской деятельности, в частности в случае внесения земельных участков его учредителями в уставный капитал;