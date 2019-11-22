0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 50 0

Земельный налог: кто платит при смене собственника земельного участка

Земельный налог: кто платит при смене собственника земельного участка

Собственники земли и землепользователи вносят плату за землю со дня возникновения права собственности или права пользования земельным участком, которое возникает с момента государственной регистрации.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

“Плательщиками земельного налога являются собственники земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи, а объектами налогообложения – земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании, и земельные доли (паи), находящиеся в собственности”, – говорится в сообщении.

Кто платит налог:

  • в случае перехода права собственности на земельный участок от одного собственника к другому в течение календарного года земельный налог уплачивается предыдущим собственником за период с 1 января этого года до начала того месяца, в котором прекратилось право собственности;
  • новым собственником налог уплачивается, начиная с месяца, в котором он приобрел право собственности.

Читайте также: Лимиты на покупку земли пересмотрят: какими могут быть изменения

Право собственности на земельный участок, а также право постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента государственной регистрации этих прав.

Условия для юридических лиц:

  • юридические лица могут приобретать в собственность земельные участки для осуществления предпринимательской деятельности, в частности в случае внесения земельных участков его учредителями в уставный капитал;
  • юридическое лицо, к которому в течение года перешло право собственности на земельный участок, в том числе в случае внесения такого участка в уставный фонд, уплачивает земельный налог с 01 числа месяца, в котором приобрело право собственности.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.