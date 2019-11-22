"Нафтогаз" запланировал взыскать $3 млрд с "Газпрома" до конца 2020 года

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НАК “Нафтогаз Украины” планирует взыскать долг российского “Газпрома” в три миллиарда долларов до конца 2020 года.
Об этом исполнительный директор Группы “Нафтогаз” Юрий Витренко написал в FACEBOOK.
По его словам, 4 декабря 2019 года должны состояться слушания в суде Амстердама по иску “Нафтогаза” о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительного исполнения этого решения в Нидерландах.
Судебное решение ожидается в первом квартале 2020 года. “Стоимость арестованных активов в Нидерландах по имеющимся данным превышает три миллиарда долларов. В случае положительного решения суда процесс взыскания по нашим оценкам продлится со второго квартала и до конца следующего года”, – написал он.
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